В Азербайджане утверждена Стратегия искусственного интеллекта на 2025-2028 годы

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении Стратегии искусственного интеллекта на 2025-2028 годы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Целью Стратегии является ускорение развития искусственного интеллекта в Азербайджане, поощрение исследований в этой сфере, совершенствование информационных технологий в области искусственного интеллекта и механизмов управления ими, обеспечение доступности его инфраструктуры, а также усиление потенциала квалифицированных кадров.

Согласно Распоряжению, Кабинету Министров поручено осуществлять координацию мер, предусмотренных в Стратегии и контроль за их исполнением; раз в год информировать Президента АР о реализации мер, предусмотренных в Стратегии; решить другие вопросы, вытекающие из документа.

Государственной службе специальной связи и информационной безопасности АР поручено провести анализ рисков информационной безопасности в сферах применения искусственного интеллекта в государственных органах (структурах), в том числе принять необходимые меры для обеспечения в государственных органах (структурах) информационной безопасности, связанной с искусственным интеллектом.

Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Стратегии, поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Кабинета Министров.