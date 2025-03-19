Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Новруз - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю праздника Новруз.

В публикации говорится: «Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю каждому из вас весеннего настроения, здоровья и успехов.»