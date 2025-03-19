Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Новруз - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю праздника Новруз.
В публикации говорится: «Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю каждому из вас весеннего настроения, здоровья и успехов.»
Hörmətli həmvətənlər!
Sizi Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə bahar əhval‑ruhiyyəsi, cansağlığı və uğurlar arzulayıram.https://t.co/3DFvovnCaD pic.twitter.com/COWQom7DOD — İlham Əliyev (@azpresident) March 19, 2025
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