Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент России Владимир Путин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание.

В послании говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю весеннего праздника Новруз.

Российско-азербайджанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, в этот светлый праздничный день крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана – счастья и процветания».