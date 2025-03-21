Президент Ирана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.
«Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Ваше превосходительство.
От всей души поздравляю Вас и уважаемый народ Азербайджанской Республики с Новруз байрамы, олицетворяющим возрождение природы, надежды на процветающее будущее и являющимся началом 1404 года по календарю хиджри-шамси.
Весна – это воплощение гармонии природы, источник добра, милосердия и обновления жизни. Надеюсь, что этот новый год привнесет исключительную трансформацию в дружественные отношения наших стран и послужит благополучию и процветанию наших народов.
Молю Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству здоровья и успехов, желаю народу Азербайджанской Республики счастья и прогресса, а также дальнейшего расширения связей и сотрудничества в регионе, где живут народы, отмечающие праздник Новруз»,- говорится в письме.