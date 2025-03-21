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Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

First News Media23:10 - 21 / 03 / 2025
Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Дорогой брат!

Очень рад передать Вам и всему азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Новруз байрамы - праздника пробуждения весны и обновления.

Наши братские народы на протяжении веков широко отмечали и ценили этот неповторимый праздник, олицетворяющий наивысшие ценности милосердия и заботы, добра, единства и дружбы, призывающий человека жить в гармонии с природой.

Нас безгранично радует то, что в результате наших усилий двусторонние отношения за последние годы, последовательно развиваясь во всех приоритетных областях, поднялись до уровня стратегического партнерства и союзничества.

Уверен, что наша дружба и всестороннее сотрудничество и впредь будут динамично развиваться благодаря нашему активному диалогу, общим усилиям и совместной целенаправленной деятельности.

В эти торжественные и светлые моменты желаю Вам и всем членам Вашей семьи крепкого здоровья, счастья и больших успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, спокойствия, устойчивого развития и процветания.

С искренним почтением",- говорится в письме.

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