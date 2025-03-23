Задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

Сотрудники Главного управления дорожной полиции МВД задержали водителя, который сел за руль транспортного средства в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, управлявший автомобилем Peugeot Азер Адыгёзалов был остановлен на стационарном посту на трассе Евлах-Загатала-госграница с Грузией.

У сотрудника дорожной полиции возникли обоснованные подозрения, что водитель находится под воздействием наркотиков. В результате медицинского освидетельствования факт подтвердился. Кроме того, в автомобиле было обнаружено наркотическое вещество, после чего водитель был передан в территориальное отделение полиции.

"Главное управление дорожной полиции предупреждает водителей о недопустимости управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и обещает усилить меры для пресечения подобных нарушений", - указали в МВД.