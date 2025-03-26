 Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

First News Media16:32 - Сегодня
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Направляю Вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Ораза (Ид Аль-Фитр Аль-Мубарак).

Искренне надеюсь, что этот светлый праздник, являющийся символом высоких духовных ценностей – гуманизма, добра и миролюбия, будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и доверия среди всей мусульманской уммы.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а всему народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания. Пусть Всевышний Аллах услышит все Ваши молитвы и во всех благих делах Вам сопутствует удача», - говорится в послании.

Поделиться:
81

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил бангладешского коллегу с Днем независимости

Общество

Завтра в Азербайджане температура воздуха поднимется до 20 градусов

Футбол

Сборная Азербайджана уступила Беларуси

В мире

Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций в Эр-Рияде

Xроника

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Глава Президентского совета Ливии поздравил Президента Азербайджана с праздником Рамазан

Президент Сомали поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Азербайджана поздравил бангладешского коллегу с Днем независимости

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Новруз - ФОТО

Увеличен численный предел сотрудников Министерства экономики Азербайджана - УКАЗ

Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Новруз байрамы

Последние новости

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 16:32

Община: Доклад госструктуры США - Комиссии по религиозной свободе - полон необъективных и безосновательных претензий против Азербайджана

Сегодня, 16:20

Глава Президентского совета Ливии поздравил Президента Азербайджана с праздником Рамазан

Сегодня, 16:10

В Москве по обвинению в мошенничестве задержали азербайджанца Эмиля Кадырова из шоу «Голос» - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Президент Сомали поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 15:52

Эрдоган высказался о протестах оппозиции в Турции

Сегодня, 14:56

Новое назначение в управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Сегодня, 14:20

В Агджабеди педофил ждет достижения своей жертвой совершеннолетия, чтобы жениться на ней

Сегодня, 13:55

Завтра в Азербайджане температура воздуха поднимется до 20 градусов

Сегодня, 13:35

США отзовут своего посла в Армении – СМИ

Сегодня, 13:26

Товарооборот Азербайджана с Канадой вырос почти в 44 раза

Сегодня, 12:45

Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Сегодня, 12:25

Военкор российского Первого канала погибла на российско-украинской войне

Сегодня, 12:10

Президент Азербайджана поздравил бангладешского коллегу с Днем независимости

Сегодня, 11:30

В Габалинскую РЛС назначен новый директор

Сегодня, 11:12

Сегодня последняя ночь Кадра месяца Рамазан

Сегодня, 11:00

Главный тренер футбольной сборной Азербайджана: Очень огорчен, но все равно верю

Сегодня, 10:38

США призвали Турцию поддержать мир в Украине и на Южном Кавказе

Сегодня, 10:37

В Газе прошла акция протеста против ХАМАС

Сегодня, 09:38

Майк Уолтц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат Белого дома

Сегодня, 09:11
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25