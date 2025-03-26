Президент Азербайджана поздравил бангладешского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил руководителю Бангладеш Мохаммаду Шахабуддину поздравительное послание по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Мы придаем большое значение расширению азербайджано-бангладешских отношений и наполнению сотрудничества новым содержанием. Сложившиеся между нашими странами дружеские отношения создали для этого хорошие возможности.

Уверен, что мы продолжим совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и реализации потенциала нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить Вам и всему дружелюбному народу Бангладеш искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю наступающего священного месяца Рамазан», - говорится в поздравлении азербайджанского лидера.