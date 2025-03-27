Михеил Кавелашвили поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Грузии Михеил Кавелашвили поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы Азербайджанского государства.

В поздравительном послании говорится:

«Ваше превосходительство!

Сердечно поздравляю Вас и дружественный азербайджанский народ со знаменательным праздником Новруз. В этот праздник весны, обновления и единства желаю Вам счастья, крепкого здоровья, а Вашей стране – мира, прогресса и процветания.

Праздник Новруз на протяжении веков является символом взаимного уважения, дружбы, доброжелательности между странами. Новруз, обладающий многовековыми обычаями и традициями, культурным наследием, имеет большое значение в укреплении основанных на взаимном уважении связей, мира и добрососедских отношений между народами.

Я твердо верю, что многолетняя дружба и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном будут развиваться и в дальнейшем, еще больше укрепляя региональный мир и стабильность.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое почтение, еще раз от всей души поздравляю дружественный азербайджанский народ с этим знаменательным праздником».