Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов в Шуше и ознакомились с проводимыми строительными работами - ФОТО

27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации исторической мечети Чель Гала и источника в Шуше, ознакомились с условиями, созданными в объектах общественного питания, строительными работами, проводимыми на улице Карабах, Шушинском лечебно-оздоровительном центре и Новой мечети.