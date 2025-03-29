В России зафиксирован неизвестный вирус

В России зафиксирован новый, пока неидентифицированный вирус, сообщает SHOT.

Заболевшие жалуются на высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом тесты на COVID-19 и грипп отрицательные.

Симптомы у заболевших схожи: начинается с ломоты и слабости, затем состояние резко ухудшается.

Сопровождается высокой температурой (до 39 градусов) и сильным кашлем, иногда до слез.

Рассматривается версия, что это может быть микроплазменная пневмония, вспышка которой уже случалась в декабре прошлого года, пишет «Московский комсомолец».