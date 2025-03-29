В России зафиксирован неизвестный вирус
В России зафиксирован новый, пока неидентифицированный вирус, сообщает SHOT.
Заболевшие жалуются на высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом тесты на COVID-19 и грипп отрицательные.
Симптомы у заболевших схожи: начинается с ломоты и слабости, затем состояние резко ухудшается.
Сопровождается высокой температурой (до 39 градусов) и сильным кашлем, иногда до слез.
Рассматривается версия, что это может быть микроплазменная пневмония, вспышка которой уже случалась в декабре прошлого года, пишет «Московский комсомолец».
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