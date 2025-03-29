Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый Президент, дорогой Брат.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с праздником Рамазан.

По случаю нашего благословенного праздника, который, я надеюсь, принесет исламскому миру и всему человечеству мир и спокойствие, я молю Всевышнего об укреплении нашей солидарности и единства.

От имени моего народа и от себя лично желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – добрых дней и благополучия».