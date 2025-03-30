Премьер-министр Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья.

Молю Всевышнего, чтобы этот благословенный праздник принес всем вам добро и изобилие. Воистину, Он – Слышащий молитвы и Отвечающий на них.

Ваше превосходительство, прошу принять мое уважение и почтение к Вам", - говорится в поздравлении.