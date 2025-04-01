Выделены средства на улучшение орошения посевных площадей в селе Ивановка Исмаиллинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по улучшению орошения посевных площадей в селе Ивановка Исмаиллинского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В соответствии с документом, для улучшения водоснабжения 1250 гектаров посевных площадей в селе Ивановка Агентству водных ресурсов Азербайджана из Резервного фонда Президента выделяются 5 миллионов манатов на первоначальные расходы.