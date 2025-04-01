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Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении средств на специальные стипендии молодым талантам

First News Media14:26 - Сегодня
Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении средств на специальные стипендии молодым талантам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О присуждении специальных стипендий молодым талантам».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В документе отмечается, что в соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции АР и с пунктом 1.4 «Положения о «Золотой книге» и специальной стипендии для молодых талантов», утвержденного Указом Президента АР от 30 ноября 2023 года №2368, из Резервного фонда главы государства, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, Министерству культуры выделяются средства в размере 98 794 манатов для предоставления специальных стипендий молодым талантам, имена которых занесены в «Золотую книгу».

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, предусмотренное настоящим Распоряжением, Министерству культуры - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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