Президент утвердил размер пособий для детей-сирот после окончания учебы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без родительской опеки», устанавливающие размер единовременной выплаты на образование для данной категории детей.

Как сообщает Report, согласно документу, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получать единовременное пособие в размере 2600 манатов после окончания общеобразовательных, профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений.

Выплата будет осуществляться соответствующим учебным заведением в виде единовременного пособия в установленном размере.