Из-за высказывания Нигяр Фархад о дочерях, растущих без отца, строго наказан телеканал – ВИДЕО

1 апреля состоялось онлайн-заседание Аудиовизуального совета АР, на котором было обсуждено соответствие законодательным требованиям высказываний ведущей Нигяр Фархад в выпуске программы «Sözün bitdiyi an», который вышел в эфир на телеканале S 28 марта.

По итогам обсуждений было принято общее заключение о нарушении требований статьи 14.1.4 Закона Азербайджанской Республики «О медиа» (недопустимость пропаганды расовой, религиозной, национальной, гендерной, этнической и иной дискриминации), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Аудиовизуального совета.

Отмечается, что высказывания ведущей не только выходили за рамки норм этического поведения, но и грубо нарушали законодательные требования о недопустимости пропаганды любой формы дискриминации и обеспечении гендерного равенства.

В связи с выявленным нарушением была применена самая длительная санкция, предусмотренная законом, – приостановление вещания. В результате принято решение о 24-часовом прекращении трансляции программ телеканала S с 06:00 4 апреля 2025 года до 06:00 5 апреля 2025 года. Кроме того, руководство «Kanal S» MMC обязано обеспечить соответствие работы ведущих требованиям Закона «О медиа».

Подчеркивается, что ряд пользователей социальных сетей обратились в Аудиовизуальный совет с требованиями закрыть определенные телевизионные программы, а также уволить или отстранить от эфира ведущих некоторых телеканалов.

«В Азербайджане цензура в медиа запрещена, и ни одно физическое или юридическое лицо, учреждение или государственный орган не может вмешиваться в свободу СМИ. Подготовка и трансляция программ осуществляются исключительно самим вещателем в рамках действующего законодательства, без какого-либо внешнего вмешательства. Только в случае нарушения законодательных требований (независимо от того, допущено ли оно ведущим, экспертом или гостем программы) к вещателю могут быть применены предусмотренные законом административные меры» - подчеркивают в Аудиовизуальном совете.

Отметим, что ранее Н.Фархад сделала заявление на своей странице в социальной сети Instagram о том, что не нарушала закон и готовится подать в суд на тех, кто оскорблял ее в социальных сетях, однако вскоре пост и stories были удалены.

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