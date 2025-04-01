 Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву

First News Media16:09 - Сегодня
Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Прошу Вас принять наши овеянные наилучшими и добрыми пожеланиями искренние поздравления по случаю Международного дня Новруз.

Этот праздник с древней историей, как воплощение единства культурного наследия и многовековых традиций, играет важную роль в укреплении связей между народами его ареала на основе идей мира и безопасности, взаимного уважения и поддержки.

Вечные созидательные традиции Новруза побуждают нас прилагать постоянные усилия для дальнейшего укрепления уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами и странами.

Таджикская сторона выражает удовлетворение нынешним уровнем межгосударственных отношений с Азербайджаном в рамках стратегического партнерства.

Уверен, что наши страны, опираясь на высокие общечеловеческие ценности этого древнего праздника, и впредь будут предпринимать совместные усилия по обогащению содержания своих многогранных отношений.

В эти знаменательные дни желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Вашей страны – счастья, благополучия, мира и стабильности, постоянного прогресса и процветания.

С праздником Новруз!».

Поделиться:
121

Актуально

Политика

Президент Ирана посетит Азербайджан

Политика

Хикмет Гаджиев и Мехди Санаи обсудили международные и региональные вопросы

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 22° тепла

Общество

С сегодняшнего дня запрещен лов рыбы во внутренних водоемах Азербайджана

Xроника

Генсек ОТГ поздравил Президента Азербайджана

Генсек ОЭС поздравил Ильхама Алиева

Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву

Президент утвердил размер пособий для детей-сирот после окончания учебы

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Михеил Кавелашвили поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов в Шуше и ознакомились с проводимыми строительными работами - ФОТО

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Туркменистана поздравил азербайджанского коллегу с праздником Рамазан

Последние новости

Генсек ОТГ поздравил Президента Азербайджана

Сегодня, 16:49

Уволена директор бакинской школы, обвиняемая в продаже классных часов за взятки

Сегодня, 16:24

Генсек ОЭС поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 16:13

Состоялась премьера фильма «J2-8243: Последний полет»

Сегодня, 16:11

Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:09

В Армении произошло землетрясение

Сегодня, 16:05

Завершается перевод детей из групп дошкольной подготовки

Сегодня, 16:03

Илон Маск возглавил рейтинг миллиардеров Forbes

Сегодня, 15:55

Из-за высказывания Нигяр Фархад о дочерях, растущих без отца, строго наказан телеканал – ВИДЕО

Сегодня, 15:52

Хикмет Гаджиев и Мехди Санаи обсудили международные и региональные вопросы

Сегодня, 15:42

Для театра YUĞ ищут новое здание в центре Баку

Сегодня, 15:15

Марин Ле Пен сравнила свое отстранение от выборов в президенты с использованием ядерной бомбы

Сегодня, 15:10

Военный суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева

Сегодня, 15:05

«Пещерное мышление»: Знаменитости жестко раскритиковали высказывания Нигяр Фархад о дочерях, растущих без отца - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Кямаля Агаева назначена директором Республиканского эндокринологического центра

Сегодня, 14:50

Обучение этих лиц будет финансироваться за счет государства

Сегодня, 14:45

ГЭЦ запускает регистрацию для бакалавров на вторую попытку экзамена в магистратуру

Сегодня, 14:40

Президент утвердил размер пособий для детей-сирот после окончания учебы

Сегодня, 14:35

Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Сегодня, 14:27

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении средств на специальные стипендии молодым талантам

Сегодня, 14:26
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25