Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Прошу Вас принять наши овеянные наилучшими и добрыми пожеланиями искренние поздравления по случаю Международного дня Новруз.

Этот праздник с древней историей, как воплощение единства культурного наследия и многовековых традиций, играет важную роль в укреплении связей между народами его ареала на основе идей мира и безопасности, взаимного уважения и поддержки.

Вечные созидательные традиции Новруза побуждают нас прилагать постоянные усилия для дальнейшего укрепления уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами и странами.

Таджикская сторона выражает удовлетворение нынешним уровнем межгосударственных отношений с Азербайджаном в рамках стратегического партнерства.

Уверен, что наши страны, опираясь на высокие общечеловеческие ценности этого древнего праздника, и впредь будут предпринимать совместные усилия по обогащению содержания своих многогранных отношений.

В эти знаменательные дни желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Вашей страны – счастья, благополучия, мира и стабильности, постоянного прогресса и процветания.

С праздником Новруз!».