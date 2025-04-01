Генсек ОЭС поздравил Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Передаю Вам, правительству и народу Азербайджана поздравления по случаю Новруз байрамы, являющегося праздником обновления и надежды, желаю периода, полного новых возможностей, успехов и процветания.

Желаю, чтобы этот знаменательный праздник еще больше укрепил нашу общую приверженность региональному сотрудничеству.

Пользуясь возможностью, также поздравляю Ваше превосходительство с благословенным праздником Рамазан. Пусть этот праздник принесет всем нам мир, процветание и счастье, еще больше укрепит единство и солидарность в нашем регионе!

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».