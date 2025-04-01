Генсек ОТГ поздравил Президента Азербайджана
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил послание Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Очень рад передать Вам мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю ежегодно отмечаемого тюркскими народами праздника Новруз, имеющего многовековую историю и символизирующего возрождение природы и пробуждение земли.
Праздник Новруз, являющийся частью нашей древней истории и наследия, имеет большое значение с точки зрения сохранения и продвижения наших общих традиций и духовных ценностей, а также укрепления тюркского единства.
По случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому народу Азербайджана здоровья, счастья и процветания».