Генсек ОТГ поздравил Президента Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил послание Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Очень рад передать Вам мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю ежегодно отмечаемого тюркскими народами праздника Новруз, имеющего многовековую историю и символизирующего возрождение природы и пробуждение земли.

Праздник Новруз, являющийся частью нашей древней истории и наследия, имеет большое значение с точки зрения сохранения и продвижения наших общих традиций и духовных ценностей, а также укрепления тюркского единства.

По случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому народу Азербайджана здоровья, счастья и процветания».