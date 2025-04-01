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Генсек ОТГ поздравил Президента Азербайджана

First News Media16:49 - Сегодня
Генсек ОТГ поздравил Президента Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил послание Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Очень рад передать Вам мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю ежегодно отмечаемого тюркскими народами праздника Новруз, имеющего многовековую историю и символизирующего возрождение природы и пробуждение земли.

Праздник Новруз, являющийся частью нашей древней истории и наследия, имеет большое значение с точки зрения сохранения и продвижения наших общих традиций и духовных ценностей, а также укрепления тюркского единства.

По случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому народу Азербайджана здоровья, счастья и процветания».

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