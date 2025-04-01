Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Направляю Вам и в Вашем лице всему братскому народу Азербайджанской Республики сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Международного праздника Новруз!

Этот прекрасный праздник, широко отмечаемый во многих странах мира, знаменует собой начало весны и пробуждения природы. Новруз-байрам играет ключевую роль в укреплении добрососедских отношений между различными народами и культурами. Этот светлый праздник является символом надежды, вдохновляя на созидание и укрепление гуманистических чувств в современном мире.

Пусть этот знаменательный праздник будет ознаменован для Вас и для всего народа Вашей страны счастьем, радостью и новыми успехами!" - говорится в письме.