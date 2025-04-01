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Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ поздравил Президента Ильхама Алиева

First News Media21:00 - Сегодня
Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств примите поздравления по случаю праздника Новруз!

Этот древнейший праздник, символизирующий начало новой жизни, - неотъемлемая часть культурного наследия многих стран Содружества.

Народы, проживающие на пространстве СНГ, бережно хранят и чтут традиции Новруза, который воплощает в себе идеи добра, дружелюбия и гостеприимства.

В этот прекрасный день желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, и дружественному народу Азербайджана счастья, благополучия, мира и успехов", - говорится в письме.

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