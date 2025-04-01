Президенты Мальдив и Гвинея-Бисау поздравили Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Мальдивской Республики Мохаммед Муиззу поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Мальдивской Республики передаем Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан.

Месяц Рамазан – это время духовного обновления, размышлений и единства, месяц, который вдохновляет людей на веру, сострадание и благодеяния. В то время, когда мы празднуем окончание этого священного месяца, пусть этот праздник еще больше укрепит нашу дружбу, сотрудничество, принесет мир, благополучие и процветание нашим странам.

Молю, чтобы Всевышний Аллах даровал бесконечное изобилие Вашему превосходительству и народу Азербайджана. В этот праздник Рамазан желаю Вам крепкого здоровья и постоянных успехов.

Также, пользуясь этой возможностью, призываю исламскую умму объединить усилия для облегчения страданий палестинцев на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, обеспечения справедливого и устойчивого решения вопроса самоопределения палестинского народа и создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в письме.

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Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент, дорогой Брат.

Очень рад в духе дружбы и братства передать Вам свои самые искренние поздравления и приветствия по случаю священного праздника Рамазан.

Да примет Всевышний и Милосердный Аллах наш пост и молитвы, да дарует Он исламской умме мир, прогресс, солидарность и счастье!

Господин Президент, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в письме.