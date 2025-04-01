Ахмед Аш-Шараа поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент, дорогой Брат.

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни, Азербайджанской Республике – еще большего прогресса, благополучия и процветания. Молю Всевышнего Аллаха о счастье наших стран и народов, а также исламской уммы благодаря нашим совместным усилиям.

С праздником!" - говорится в письме.