В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю праздников Новруз и Рамазан.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Поздравляю Вас с великим праздником весны Наурыз!

Пусть этот весенний праздник укрепит дружбу и единство наших народов, принесет радость и изобилие в каждую семью. Пусть Наурыз, основанный на наших общих ценностях и традициях, принесет благополучие, согласие и процветание нашим странам.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, благополучия Вашей семье, а братскому народу Азербайджана – мирной жизни и стабильности", - говорится в письме.

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и всех Ваших соотечественников с великим праздником - Наурыз!

Это светлый праздник, связывающий наши страны многовековыми традициями дружбы, братства и взаимного уважения, символизирует обновление природы. Пусть в этот великий день у наших народов будет много радости и веселья.

Уверен, что священные ценности Наурыза будут способствовать дальнейшему развитию наших межгосударственных отношений, направленных на благо наших народов и достижение высоких целей и устремлений.

В эти знаменательные дни желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и неиссякаемых сил, благополучия Вашей семье, а братскому народу Азербайджана - расцвета и процветания", - говорится в письме.

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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

От имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю праздника Новруз.

Этот древний праздник, олицетворяющий возрождение, надежду и единство, имеет глубокое значение, объединяя семьи и общины в духе мира и процветания. По случаю праздника желаю лично Вам и всему народу Азербайджана счастья, здоровья и постоянных успехов.

Я желаю продолжения нашего сотрудничества, с нетерпением жду дальнейшего укрепления дружеских отношений между нашими народами. С этими пожеланиями еще раз поздравляю Вас с праздником", - говорится в письме.

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Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите уверения в весьма глубоком к Вам почтении и сердечные поздравления по случаю светлого праздника Новруз – одного из самых почитаемых и любимых праздников мира.

Новруз, признанный неотъемлемой частью богатого культурного наследия всего человечества и вобравший в себя традиции взаимоуважения, миролюбия и добрососедства, играет важную роль в укреплении единства и дружбы между народами.

В этот праздничный день желаю Вам, Вашим родным и близким, а также всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья и добра", - говорится в письме.

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Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние поздравления по случаю Новруза!

Испокон веков для миллионов людей в различных уголках планеты именно этот праздник символизирует наступление весны, знаменует пробуждение природы, возрождение к жизни, созидательную силу.

Вобравший в себя лучшие народные традиции гостеприимства, добрососедства Новруз-байрам имеет особое значение в укреплении дружбы и взаимопонимания в обществе. Важно, что эти ценности бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Основанные на вечных идеалах милосердия, добра, заботы о ближнем, они и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение.

Пусть новая весна будет ознаменована для Вас и для всего братского народа Вашей страны радостью и добрыми переменами!

Желаю Вам весеннего настроения, здоровья и всего самого наилучшего", - говорится в письме.

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Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично искренне поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана по случаю древнего праздника Новруз.

Дорогой праздник тюркских народов Новруз – это великий праздник культуры, символизирующий искренность, доброжелательность, дружбу и единство. Тема Новруза широко воспевается в песнях, фольклоре, ашугских песнях, национальных играх и уличных представлениях, живописи и кинопроизведениях наших братских народов.

В Азербайджане, являющемся древним тюркским краем, на протяжении веков этот праздник всегда считался самым дорогим, сохранялись богатые традиции Новруза, и сегодня благодаря заботе и поддержке Вашего превосходительства он продолжает широко отмечаться.

Международная организация ТЮРКСОЙ со дня основания широко представляет миру богатые национально-духовные ценности и традиции нашего культурного достояния - Новруза, организовывая различные мероприятия с участием видных деятелей культуры и мастеров искусств Азербайджана.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство, Ваших родных и братский народ Азербайджана с этим дорогим праздником, желаю Вам крепкого здоровья и счастья. Пусть Новруз принесет Вашей стране мир, благополучие и изобилие!" - говорится в письме.

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Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От себя лично и от имени Генерального секретариата и структур Организации исламского сотрудничества имею честь передать Вашему превосходительству наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного месяца Рамазан.

Молим Всевышнего Аллаха о постоянном прогрессе, процветании Азербайджанской Республики, спокойствии, безопасности и благополучии исламской уммы.

Ваше превосходительство, господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в письме.