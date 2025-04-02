Премьер Пакистана поздравил Президента Азербайджана с праздником Новруз

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Праздник Новруз символизирует приход весны, новые начинания, гармонию и надежду. Этот праздник также дает нам хорошую возможность обновить наши узы дружбы и поделиться своими чаяниями.

С этим настроем я вновь подтверждаю твердую приверженность Пакистана по переходу наших братских связей в русло взаимовыгодного экономического партнерства», - говорится в письме.

Мухаммад Шахбаз Шариф выразил надежду на встречу с Ильхамом Алиевым в Исламабаде.