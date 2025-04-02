Бинали Йылдырым поздравил Ильхама Алиева

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым поздравил Президента Ильхама Алиева с праздниками Новруз и Рамазан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с праздником Новруз, который является общей для тюркского мира ценностью, предвестником весны и очень важным наследием наших предков. Мы рады отметить этот праздник в прекрасные дни, отличающиеся духом братства.

Новруз – важный праздник, символизирующий наступление весны, обновление, изобилие и процветание, братство, это также возможность для укрепления нашей воли для построения своего будущего, черпая силы из нашего прошлого.

Я также поздравляю Вас с праздником Рамазан, который является символом духовной чистоты и солидарности, который мы празднуем вместе с Новрузом в этом году. Я надеюсь, что этот праздник принесет радость тюркскому миру и укрепит наши единство и солидарность.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и успехов, выражаю глубокое уважение и желаю, чтобы праздники Новруз и Рамазан даровали всей планете мир, спокойствие и изобилие».