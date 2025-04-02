Масуд Пезешкиан поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил главе Азербайджанского государства Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю праздника Рамазан.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Рамазан – прекрасный праздник, отражающий укрепление социальных и религиозных связей среди мусульман всего мира и показывающий, что горячие молитвы, вознесенные в благословенный месяц Рамазан, не остаются без ответа.

Надеюсь, что благодаря благословению этого полного милости праздника мы с каждым днем будем свидетелями становления еще большей солидарности между всеми мусульманскими народами, установления мира и стабильности в исламских странах, дальнейшего расширения отношений между нашими странами во всех сферах.

Молю Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - благополучия и счастливых дней».