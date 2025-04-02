В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и Вашей семье искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Рамазан, являющийся символом духовного подъема и отмечаемый с чувствами радости, благодарности и щедрости, имеет важное значение с точки зрения укрепления связей между семьями, друзьями и более широкими общинами.

Желаю, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия и мира.

От имени всего коллектива Секретариата ОПЕК еще раз поздравляю Вас с праздником Рамазан.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю праздников Новруз и Рамазан.

Премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан Аль-Хадж Мулла Мохаммад Хасан Ахунд направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

От имени Исламского Эмирата Афганистан и мусульманского народа страны передаю Вашему превосходительству и славному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю народу Азербайджана всегда отмечать этот благословенный праздник в атмосфере добра, безопасности и благополучия.

Происходящие в последнее время процессы развития, направленные на укрепление и расширение двусторонних отношений между Афганистаном и Азербайджаном, заслуживают одобрения. Желаю дальнейшего углубления под руководством Вашего превосходительства политических, экономических и культурных связей между двумя дружественными и братскими странами.

Уверен, что расширение отношений между нашими странами в различных областях пойдет на пользу обеим сторонам, Исламский Эмират Афганистан приложит все возможные усилия в этом направлении", - говорится в письме.

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Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан.

Желаю, чтобы Всевышний даровал Вам здоровья, счастья и успехов, а также ниспослал благословения и счастья братскому народу Азербайджана и всем народам.

Поздравляю с праздником Рамазан!" - говорится в письме.

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Бывший премьер-министр Ливанской Республики Саад аль-Харири направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю Вам и Вашему народу здоровья, благополучия и благословения.

Прошу принять мое высочайшее почтение к Вашему превосходительству", - говорится в письме.