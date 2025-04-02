 В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

First News Media19:45 - Сегодня
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и Вашей семье искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Рамазан, являющийся символом духовного подъема и отмечаемый с чувствами радости, благодарности и щедрости, имеет важное значение с точки зрения укрепления связей между семьями, друзьями и более широкими общинами.

Желаю, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия и мира.

От имени всего коллектива Секретариата ОПЕК еще раз поздравляю Вас с праздником Рамазан.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

***

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю праздников Новруз и Рамазан.

Премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан Аль-Хадж Мулла Мохаммад Хасан Ахунд направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

От имени Исламского Эмирата Афганистан и мусульманского народа страны передаю Вашему превосходительству и славному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю народу Азербайджана всегда отмечать этот благословенный праздник в атмосфере добра, безопасности и благополучия.

Происходящие в последнее время процессы развития, направленные на укрепление и расширение двусторонних отношений между Афганистаном и Азербайджаном, заслуживают одобрения. Желаю дальнейшего углубления под руководством Вашего превосходительства политических, экономических и культурных связей между двумя дружественными и братскими странами.

Уверен, что расширение отношений между нашими странами в различных областях пойдет на пользу обеим сторонам, Исламский Эмират Афганистан приложит все возможные усилия в этом направлении", - говорится в письме.

***

Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан.

Желаю, чтобы Всевышний даровал Вам здоровья, счастья и успехов, а также ниспослал благословения и счастья братскому народу Азербайджана и всем народам.

Поздравляю с праздником Рамазан!" - говорится в письме.

***

Бывший премьер-министр Ливанской Республики Саад аль-Харири направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Желаю Вам и Вашему народу здоровья, благополучия и благословения.

Прошу принять мое высочайшее почтение к Вашему превосходительству", - говорится в письме.

Поделиться:
193

Актуально

Политика

ВС Армении опять обстреляли азербайджанские позиции

Xроника

Президенты Азербайджана и Германии присутствовали на концерте, организованном в ...

Политика

Президент Германии ознакомился с Ичеришехер - ФОТО

Xроника

Масуд Пезешкиан поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Xроника

Президенты Азербайджана и Германии присутствовали на концерте, организованном в Центре Гейдара Алиева

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Масуд Пезешкиан поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Эрсин Татар поздравил Ильхама Алиева с праздниками Новруз и Рамазан

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Премьер-министр Эфиопии поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом

Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Сарыджалы Агдамского района - ФОТО

Последние новости

У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сегодня, 23:00

В Иркутской области России разбился военный самолет

Сегодня, 22:40

Завершился визит президента Германии в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 22:20

Президенты Азербайджана и Германии присутствовали на концерте, организованном в Центре Гейдара Алиева

Сегодня, 22:00

Канадская пресса осудила Европейский парламент за двойные стандарты в отношении Азербайджана

Сегодня, 21:40

Представители ЕС ознакомились с процессом восстановления и реконструкции в Агдаме

Сегодня, 21:20

Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Китая в ряде сфер - ФОТО

Сегодня, 21:00

Зачитан приговор иностранцам, планировавшим покушение на иностранного госдеятеля во время его визита в Баку

Сегодня, 20:45

Число погибших в Мьянме превысило 3 тысяч человек

Сегодня, 20:30

Умер один из «мушкетеров» легендарного фильма

Сегодня, 20:15

Петер Михалко: Результаты, достигнутые за короткое время в Агдаме, впечатляют

Сегодня, 20:00

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Сегодня, 19:45

Президент Германии ознакомился с Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 19:30

Азербайджан будет представлен на Кубке Европы 21 дзюдоистом

Сегодня, 19:15

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил «Баку Белый город» - ФОТО

Сегодня, 19:00

На владельца ЖСК «Шарур» подан иск в суд

Сегодня, 18:30

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми

Сегодня, 18:15

Масуд Пезешкиан поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 18:05

Азербайджан стал членом Комитета по Культурному Кулинарному Наследию - ФОТО

Сегодня, 17:45

ВС Армении опять обстреляли азербайджанские позиции

Сегодня, 17:41
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердцаСегодня, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50