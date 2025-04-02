Состоялась церемония официальной встречи Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера - ФОТО
2 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.
На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Германии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Германии.
Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Германия и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Главы государств сфотографировались для официального фото.