Состоялась церемония официальной встречи Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера - ФОТО

2 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.

На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Германии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Германии.

Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Германия и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Главы государств сфотографировались для официального фото.