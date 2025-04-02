Прямая трансляция во время операции: Начато расследование в отношении врача, демонстрировавшей лоскут кожи пациента в эфире - ВИДЕО

Начато расследование в отношении хирурга, которая вела прямую трансляцию во время операции по подтяжке лица.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения в ответ на запрос АПА.

«Мы осведомлены о данном инциденте. В Центре уже сформирована рабочая группа для расследования ситуации. Вопрос будет тщательно изучен, и при необходимости будет принято решение о проведении внеплановой проверки. Общественность будет проинформирована о результатах расследования», — говорится в заявлении.

Напомним, что в социальных сетях появились видеозаписи, на которых хирург Эсмира из клиники Tuana Estetic Centre во время операции по подтяжке лица держит лоскут кожи пациента и ведет прямую трансляцию.