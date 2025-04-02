Нигяр Фархад извинилась за свои слова о девочках, растущих без отца - ВИДЕО

Высказывания ведущей программы «Sözün bitdiyi an» Нигяр Фархад о растущих без отца девочках продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Напомним, что в ходе эфира выходящей на канале S программы Н.Фархад заявила, что, если у нее будет сын, она не видит его будущей женой девушку, выросшую в семье без отца. По ее словам, в собственной семье она усвоила, что главой должен быть мужчина, а женщина, не подчиняющаяся мужчине, никогда не сможет сделать счастливым чьего-то сына. Она отметила, что женщины могут добиться многого, но, возвращаясь домой, должны подчиняться мужчине, чье слово должно быть сильнее их собственного.

Заявление Н.Фархад вызвало широкий общественный резонанс - в социальных сетях разгорелись оживленные дискуссии, где пользователи активно выражали несогласие с ее мнением.

Ранее в Аудиовизуальном совете заявили, что высказывания ведущей не только выходили за рамки норм этического поведения, но и грубо нарушали законодательные требования о недопустимости пропаганды любой формы дискриминации и обеспечении гендерного равенства. В связи с выявленным нарушением в отношении канала S была применена самая длительная санкция, предусмотренная законом, - приостановление вещания на 24 часа в период с 06:00 4 апреля 2025 года до 06:00 5 апреля 2025 года.

Также стало известно, что начиная с сегодняшнего дня прекращается вещание программы Нигяр Фархад «Sözün bitdiyi an» - об этом ранее сообщил заместитель генерального директора телеканала S Рамин Мустафаев.

После всего произошедшего Н.Фархад записала серию stories, в которых отметила, что не преследовала цели обидеть или задеть девочек, растущих и выросших без отца, подчеркнув, что это очень чувствительная для нее тема, так как ее отец ушел из жизни: «Если мои слова задели вас, примите извинения, так как я не хотела этого. Сама я никогда уже не буду счастливой из-за того, что у меня нет отца. В эфире я говорила о девочках, которых матери лишают отцов, считая это правильным и говоря дочерям «живи свободной жизнью». Дочь такой женщины я бы не взяла в невестки».

Нигяр Фархад также отметила, что готова помочь 30 девушкам, выросшим без отца, и помочь им с трудоустройством, подчеркнув, что сама является одной из них.