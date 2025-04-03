Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил послание Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Для меня большая честь передать Вам и Вашему дорогому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Рамазан, отмечаемого мусульманами всего мира. Прошу Всевышнего Аллаха принять наш пост, молитвы и добрые дела и благословить нас в наших усилиях ради более светлого и безопасного будущего исламской уммы.

Уважаемый господин Президент, по случаю этого благословенного праздника желаю Вам крепкого здоровья и счастья, устойчивого развития наших дружественных стран.

С праздником!».