Президент Сингапура поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан
Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Ваши превосходительства.
Передаю вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.
Этот праздник – важная возможность укрепить дух единства и солидарности между людьми во всем мире.
Желаю Вам и Вашим близким счастья и успехов».
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