Президент Сингапура поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Ваши превосходительства.

Передаю вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Этот праздник – важная возможность укрепить дух единства и солидарности между людьми во всем мире.

Желаю Вам и Вашим близким счастья и успехов».