Председатель Суверенного переходного совета Судана поздравил Ильхама Алиева

Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Очень рад от своего имени и от имени народа Судана поздравить Вас с праздником Рамазан и передаю наилучшие пожелания. Молю Всевышнего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья и изобилия.

Желаю, чтобы этот праздник принес нашим братским странам и всем мусульманским народам процветание, мир, благополучие.

С праздником Рамазан!

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».