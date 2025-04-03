Председатель Суверенного переходного совета Судана поздравил Ильхама Алиева
Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Ваше превосходительство.
Очень рад от своего имени и от имени народа Судана поздравить Вас с праздником Рамазан и передаю наилучшие пожелания. Молю Всевышнего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья и изобилия.
Желаю, чтобы этот праздник принес нашим братским странам и всем мусульманским народам процветание, мир, благополучие.
С праздником Рамазан!
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение».
102