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Первая леди Кыргызстана поздравила Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

First News Media20:30 - Сегодня
Первая леди Кыргызстана поздравила Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова поздравила Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан.

"Уважаемая госпожа Мехрибан Арифовна,

Сердечно поздравляю Вас co священным праздником всех мусульман – Орозо айт.

Пусть Всевышний примет все наши добрые дела, совершенные в этот священный месяц и приумножит наше согласие и счастье в благословенные праздничные дни.

Пусть этот праздник, который ведет человечество к состраданию и милосердию и олицетворяет высокие ценности, принесет благословение и счастье в каждый дом, а нашим братским народам согласие и благополучие.

Уважаемая госпожа Мехрибан Арифовна, желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, душевного спокойствия и умиротворения", - говорится в письме.

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