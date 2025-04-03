В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю праздников Новруз и Рамазан.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От себя лично и от имени народа Кыргызстана сердечно поздравляю Вас с праздником Новруз.

С древних времен Новруз является символом единства и согласия, мира и процветания.

Уверен, что дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном будут и впредь укрепляться на благо наших народов и государств.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и счастья Вашей семье, а народу братского Азербайджана – мира и процветания", - говорится в письме.

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджанской Республики со священным праздником Орозо айт.

Пусть Всевышний примет все добрые дела, которые мы совершали в священный месяц, и приумножит наше согласие и счастье в эти благословенные праздничные дни. Пусть этот праздник, который ведет человечество к состраданию и милосердию и олицетворяет высокие ценности, принесет благословение и счастье в каждый дом.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджанской Республики – мира и процветания", - говорится в письме.

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Герой Труда Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты России по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Ирина Винер направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Ураза-Байрам! Этот значимый для мусульман день знаменует окончание священного месяца Рамадан и является одними из самых почитаемых праздников в исламском мире. Он олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию.

Ураза-Байрам объединяет людей, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству между различными этническими и конфессиональными группами. Важно помнить о значении этого праздника в укреплении межнационального единства и уважения к культурному многообразию, что Вы активно поддерживаете в своей государственной деятельности. Ваша работа по развитию Азербайджанской Республики, улучшению качества жизни граждан и укреплению стабильности вызывает глубокое уважение и восхищение. Вы являетесь примером лидерства и преданности своему народу, что, безусловно, способствует процветанию вашей страны.

В этот светлый праздник желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности. Пусть Ураза-Байрам принесет мир и согласие в Ваш дом!", - говорится в письме.