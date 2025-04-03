Изменены даты проведения фестиваля DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

В июле на побережье Sea Breeze Resort в Баку вновь пройдет международный музыкальный фестиваль DREAM Fest.

На официальной странице мероприятия в социальной сети Instagram сообщается об изменении даты проведения DREAM Fest 2025 – напомним, что ранее датами проведения международного фестиваля были заявлены четыре дня с 24 по 27 июля.

В сообщении организаторов отмечается следующее: «У нас важная информация - даты будущего фестиваля немного изменились и теперь он пройдёт с 23 по 26 июля. Все билеты, купленные ранее на 27 июля, будут действительны теперь на 23 июля с сохранением программы и множеством сюрпризов».

«Приносим извинения за небольшие неудобства и обещаем сделать всё, чтобы DREAM Fest 2025 точно запомнился вам надолго», - отмечают организаторы.

Программа международного музыкального фестиваля DREAM Fest 2025 следующая:

- 23 июля - Гала-открытие

- 24 июля - Трибьют Муслима Магомаева; EMIN & дуэты с артистами

- 25 июля - Super Star Day

- 26 июля - Super Hit Day