Ильхам Алиев подписал Распоряжение, направленное на оптимизацию и повышение эффективности деятельности научных учреждений

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по оптимизации и повышению эффективности деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении Министерства науки и образования АР.

В целях оптимизации и повышения эффективности деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении Министерства науки и образования, глава государства постановил обеспечить поэтапную реализацию до конца 2025 года нижеследующих мероприятий и проинформировать Президента АР о результатах:

- создание в подчинении Министерства науки и образования следующих юридических лиц публичного права:

Института геологии на базе Института геологии и геофизики и Института нефти и газа;

Института географии на базе Института географии имени академика Гасана Алиева и Института почвоведения и агрохимии;

Института физики на базе Института физики и Института радиационных проблем;

Института химии на базе Института катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева и Института химии присадок имени академика Али Гулиева;

Института математики на базе Института систем управления и Института математики и механики;

Института ботаники на базе Института ботаники и Института дендрологии;

Института исследования живых систем на базе Института зоологии и Института физиологии имени академика Абдуллы Караева;

Института молекулярной биологии на базе Института молекулярной биологии и биотехнологий, Института микробиологии и Института биофизики;

Двух новых научных учреждений с современной инфраструктурой и научно-исследовательской и опытно-производственной базой, соответствующей международным стандартам.

- передать Институт полимерных материалов, находящийся в подчинении Министерства, в подчинение Сумгайытского государственного университета;

- передать находящиеся в подчинении Министерства Институт экологии и природных ресурсов (Гянджа), Институт биоресурсов (Гянджа), Институт аграрных проблем (Гянджа), Ботанический сад (Гянджа) в подчинение Гянджинского государственного университета;

- передать находящиеся в подчинении Министерства Институт природных ресурсов (Нахчыван), Институт биоресурсов (Нахчыван), Батабатскую астрофизическую обсерваторию (Нахчыван) в подчинение Нахчыванского государственного университета;

- упразднить находящиеся в подчинении Министерства Научно-производственное объединение «Нафта», Научно-производственное объединение «Ашгар» и Научно-производственное объединение «Композит».

Данная работа поручена главой государства Кабинету министров.

Министерству науки и образования поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из Распоряжения, Министерству финансов - обеспечить предусмотрение в проектах госбюджета на последующие годы необходимых финансовых средств в связи с расходами на содержание новых научных учреждений, которые будут созданы в соответствии с Распоряжением.