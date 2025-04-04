Ильхам Алиев подписал Распоряжение, направленное на оптимизацию и повышение эффективности деятельности научных учреждений
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по оптимизации и повышению эффективности деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении Министерства науки и образования АР.
В целях оптимизации и повышения эффективности деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении Министерства науки и образования, глава государства постановил обеспечить поэтапную реализацию до конца 2025 года нижеследующих мероприятий и проинформировать Президента АР о результатах:
- создание в подчинении Министерства науки и образования следующих юридических лиц публичного права:
Института геологии на базе Института геологии и геофизики и Института нефти и газа;
Института географии на базе Института географии имени академика Гасана Алиева и Института почвоведения и агрохимии;
Института физики на базе Института физики и Института радиационных проблем;
Института химии на базе Института катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева и Института химии присадок имени академика Али Гулиева;
Института математики на базе Института систем управления и Института математики и механики;
Института ботаники на базе Института ботаники и Института дендрологии;
Института исследования живых систем на базе Института зоологии и Института физиологии имени академика Абдуллы Караева;
Института молекулярной биологии на базе Института молекулярной биологии и биотехнологий, Института микробиологии и Института биофизики;
Двух новых научных учреждений с современной инфраструктурой и научно-исследовательской и опытно-производственной базой, соответствующей международным стандартам.
- передать Институт полимерных материалов, находящийся в подчинении Министерства, в подчинение Сумгайытского государственного университета;
- передать находящиеся в подчинении Министерства Институт экологии и природных ресурсов (Гянджа), Институт биоресурсов (Гянджа), Институт аграрных проблем (Гянджа), Ботанический сад (Гянджа) в подчинение Гянджинского государственного университета;
- передать находящиеся в подчинении Министерства Институт природных ресурсов (Нахчыван), Институт биоресурсов (Нахчыван), Батабатскую астрофизическую обсерваторию (Нахчыван) в подчинение Нахчыванского государственного университета;
- упразднить находящиеся в подчинении Министерства Научно-производственное объединение «Нафта», Научно-производственное объединение «Ашгар» и Научно-производственное объединение «Композит».
Данная работа поручена главой государства Кабинету министров.
Министерству науки и образования поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из Распоряжения, Министерству финансов - обеспечить предусмотрение в проектах госбюджета на последующие годы необходимых финансовых средств в связи с расходами на содержание новых научных учреждений, которые будут созданы в соответствии с Распоряжением.