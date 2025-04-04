Премьера песни: Зульфия Ханбабаева «Xatırlayıram» - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева презентовала новую песню «Xatırlayıram», автор музыки и слов которой RZZA.
Трек появится на всех электронных музыкальных платформах 11 апреля, но уже доступен в YouTube, где представлен в формате motion видео, в котором используются кадры из новой фотосессии народной артистки.
Новая песня Зульфии Ханбабаевой передает чувства сожаления и потерянной любви, а также невозможности забыть любимого человека, несмотря на прошедшее время.
Отметим, что трек выпущен на музыкальном лейбле BEAT Music.
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