В Баку прошли 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике

4 апреля во дворце «Гюлистан» в Баку состоялись 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал:

- Ваше превосходительство, Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, уважаемый комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства господин Дан Йёргенсен, уважаемые министры, дорогие гости, дамы и господа.

Для меня большая честь приветствовать вас на 11-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора и 3-м министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергетике. Это заседание знаменует еще один важный этап в наших успешных усилиях по укреплению в этих рамках согласованности между энергетической безопасностью и энергетическим переходом. Я хочу выразить глубочайшую благодарность Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву за его решительное руководство и мощную поддержку в достижении этого успеха. А сейчас я с большим удовольствием приглашаю Президента Ильхама Алиева выступить с основной речью.

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Глава государства выступил на мероприятии.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Доброе утро, дамы и господа, дорогие гости.

Приветствую вас всех в Азербайджане. Особо приветствую нашего гостя из Брюсселя. Господин комиссар, добро пожаловать. Вы впервые участвуете в этом мероприятии. Но, как мы все знаем и как я уже сказал, Консультативный совет Южного газового коридора собирается в Баку в одиннадцатый раз. Инициированная Азербайджаном и поддержанная Европейской комиссией, эта важная встреча сыграла решающую роль в разработке подходов к энергетической безопасности, решении вопросов энергетической безопасности и координации наших совместных усилий. А сегодня, когда у нас была «семейная фотосъемка», я сказал, что нам, вероятно, понадобится больше места для этого, так как команда растет. И это очень хороший знак нашего сотрудничества. Чем больше времени проходит, тем больше стран и компаний вовлекаются в процесс, объединенные общей целью. Во-первых, укрепления сотрудничества, поскольку без сотрудничества ни один из проектов по энергетической безопасности не был бы возможен. И во-вторых, обеспечения энергетической безопасности для себя, своих соседей и партнеров. И я думаю, что тот позитивный дух партнерства и сотрудничества, который нас объединяет, является ярким проявлением нашей ответственности – ответственности производителей, транзитеров и потребителей. И, конечно же, баланс интересов между тремя основными участниками этого процесса, при поддержке международных финансовых институтов, сделали нашу историю, или истории, историями успеха. Страны, их правительства, инвесторы, компании, ведущие международные финансовые институты – это наша команда, и команда растет.

Сегодня, как никогда ранее, очевидно, что энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности стран. Я бы также сказал, что сегодня мы можем говорить и о промышленной безопасности, потому что для развития промышленности нам нужны энергоресурсы, нам нужны нефтехимические продукты, нам нужны удобрения, а Азербайджан является производителем и экспортером сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимических продуктов и удобрений.

Наша энергетическая компания SOCAR занимается добычей, переработкой и транспортировкой в Азербайджане и за его пределами. Азербайджан на протяжении многих лет был и будет надежным партнером. И как отметили высокие представители Европейской комиссии, Азербайджан является надежным партнером в сфере энергетики и общеевропейским поставщиком газа. Это правда. География поставок нашего газа расширяется. Со времени нашей последней встречи здесь, в Баку, на 10-м заседании Консультативного совета, получателями нашего природного газа стали еще пять стран.

Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза. И география поставок нашего газа в Европу, безусловно, будет расширяться, поскольку сегодня мы уже участвуем в создании газораспределительной сети ряда европейских стран. В некоторых из них ее нет, в некоторых ее необходимо расширить. И Азербайджан как инвестор планирует это сделать. Поэтому география поставок нашего газа, безусловно, будет расширяться разными путями, в том числе и за счет интерконнекторов.

И, конечно, нам нужно подумать о совместных усилиях по расширению существующей системы газопроводов. Южный газовый коридор – это история огромного успеха для всех нас. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня является главной артерией энергетической безопасности для многих стран. В настоящее время он работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP – три составные части этого коридора, полностью загружены. Поэтому нам нужно расширяться. А для этого нам, конечно, понадобится финансирование. И мы подошли к очень важному вопросу, который мы поднимали несколько раз, что международные финансовые институты, те институты, которые решили прекратить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, вероятно, должны пересмотреть свою политику. Особенно принимая во внимание огромные геополитические изменения, свидетелями которых мы все являемся. Потому что без этого любые дальнейшие инвестиции в транспортную инфраструктуру и даже в добычу будут весьма проблематичны.

У нас большой опыт сочетания корпоративного финансирования и заемных средств, что позволило реализовать огромные проекты по производству и транспортировке. Сегодня нефтегазовые месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, Шахдениз и Абшерон обеспечивают энергетическую безопасность многих стран. А в течение последующих нескольких лет будут введены в эксплуатацию и многие другие нефтегазовые месторождения. Уже подписаны контракты, утверждена рабочая программа. Как я уже сказал, строительство трубопроводов, включая нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также строительство Южного газового коридора было реализовано при тесном сотрудничестве всех участников. Поэтому, когда вводится политика прекращения финансирования проектов, связанных с ископаемым топливом, это посылает сигнал инвесторам, компаниям и странам. И это не позитивный сигнал. Так что, я думаю, это важный момент, который, вероятно, будет обсуждаться.

Мы надеемся, что, несмотря на очень амбициозную зеленую повестку в Европе, производители ископаемого топлива и само ископаемое топливо, как важный фактор энергетической безопасности, не будут забыты, в их отношении не будет предрассудков. Таковым было и наше послание во время проведения COP29, когда Азербайджан принимал это глобальное международное мероприятие: дискриминации быть не должно, не должно быть разграничительных линий между странами, богатыми ископаемым топливом, и теми, у кого его нет. Напротив, те богатые ископаемым топливом страны, которые вкладывают инвестиции в возобновляемые источники энергии, должны приветствоваться, а не подвергаться нападкам.

Поэтому я думаю, что, если этот важный вопрос будет решен, это облегчит жизнь производителям. В то же время важен и процесс заключения долгосрочных контрактов. Потому что мы все знаем, что энергетические проекты, нефть и газ, требуют больших инвестиций, а окупаются они через много лет. И, кстати, до сегодняшнего дня то, что мы как страна инвестировали в Южный газовый коридор, все еще не возвращено. Мы все еще не достигли нулевого баланса. Поэтому мы должны быть уверены, что наш газ будет востребован в Европе, которая является нашим основным рынком, еще долгие годы. Если у нас не будет такой гарантии, то ни инвесторы, ни страны не будут вкладывать деньги. Таким образом, возникнет огромный дефицит природного газа. А наши запасы известны. Мы ожидаем начала добычи на новых месторождениях, в первую очередь в глубоководной части Азери-Чираг-Гюнешли. Думаю, мы находимся на заключительном этапе по достижению соглашения о расширении добычи на месторождении Абшерон, переходим ко второй фазе, в результате чего к существующим 1,5 млрд кубометрам добавятся еще как минимум 3 млрд кубометров.

Все это осуществимо. Но для этого, как я уже отметил, требуется наличие двух важных факторов – физической транспортной инфраструктуры через интерконнекторы и расширение Южного газового коридора, а также надежный прогноз и надежное партнерство. Поскольку все партнеры должны быть надежными.

Что касается нашей программы действий в сфере зеленой энергетики, то, как я уже сказал, нам удалось объединить эти два важных фактора, удовлетворив потребности наших потребителей.

И, кстати, с момента подписания меморандума о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейской комиссией в области энергетики поставки нашего газа в Европу увеличились почти на 60 процентов.

Этот меморандум был подписан президентом Еврокомиссии и мной в середине 2022 года. В 2021 году наши поставки газа в Европу составили около 8 млрд кубометров. В прошлом году – почти 13 млрд кубометров. Таким образом, это более половины всего нашего экспорта, который составляет 25 млрд кубометров и будет расти. Так что уже сегодня это значительный объем. Если же учесть наши планы по вводу новых месторождений, а также по увеличению добычи на существующих газовых месторождениях, то, безусловно, у нас будет гораздо больше газа для наших потребителей. А если добавить нашу зеленую повестку, которая сэкономит нам много природного газа, то, как мы можем себе представить, Азербайджан будет играть еще более важную роль для наших партнеров в плане энергетической безопасности.

Сегодня уже подписанные с нашими инвесторами контракты по солнечным и ветровым электростанциям обеспечат нам к 2030 году 6 гигаватт солнечной и ветровой энергии. Отмечу, что в результате этого можно будет сэкономить огромный объем природного газа, который в настоящее время используется для внутренних нужд, и направить его на экспорт. За счет собственных инвестиций мы наращиваем гидроэнергетический потенциал в освобожденных от армянской оккупации Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах. Мы уже установили гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт. Уже введено в эксплуатацию более 30 малых гидроэлектростанций, а со строительством еще 30 малых гидроэлектростанций в течение следующих пяти лет эти мощности возрастут до 500 мегаватт. Таким образом, в конечном итоге к 2030 году будет создан энергетический потенциал в 6,5 гигаватт, и, просто для вашего сведения, сегодняшняя установленная мощность Азербайджана составляет чуть более восьми гигаватт. Таким образом, в течение следующих пяти лет мы почти удвоим наш потенциал по производству энергии из возобновляемых источников.

И, конечно, сегодня, я уверен, на заседании Консультативного совета по зеленой энергетике будет обсуждаться и прокладка зеленого кабеля из Азербайджана в Европу. Насколько мне известно, технико-экономическое обоснование этого проекта находится на завершающей стадии. Когда оно будет полностью завершено, безусловно, снова начнутся практические переговоры по поводу финансирования. Мы можем надеяться, что никаких ограничений в связи с финансированием проекта зеленой энергии не будет. Но думаю, будет важно перевести эти проекты в рамках европейских институтов в разряд проектов общего интереса, потому что так оно и есть.

В заключение я хотел бы еще раз выразить глубокое удовлетворение достигнутыми результатами благодаря активному формату нашего сотрудничества. Да, раз в год мы собираемся в Баку. Но в течение всего года проходят многочисленные мероприятия, встречи и конференции в двустороннем и многостороннем форматах партнерства, которые, собственно, и обеспечивают тесное взаимодействие. Как всегда, на Консультативном совете мы анализируем итоги проделанной за прошедший год работы и планируем наши дальнейшие шаги. Желаю обоим советам успехов.

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Отметим, что в заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и государства-члены Евросоюза, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании. На мероприятии представлены министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица.

После сессии открытия заседания министерская сессия продолжилась пленарными сессиями на темы «Южный газовый коридор: успешная эксплуатация Южного газового коридора, прогресс в развитии и последующие шаги» и «Проекты зеленой энергии и зеленые энергетические коридоры».

Кроме того, в рамках Консультативного совета пройдут 2-я министерская встреча по передаче и торговле зеленой энергией между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией, неформальная встреча Руководящего комитета/министерская встреча по Зеленому энергетическому коридору Каспий–Черное море–Европа и круглый стол по развитию морской ветроэнергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе мероприятия были подписаны документы о сотрудничестве в энергетической сфере.

Напомним, что министерская встреча в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводится с февраля 2015 года.