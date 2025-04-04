Ильхам Алиев поздравил Президента Сенегала
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Сенегал Бассиру Диомайе Файе по случаю национального праздника этой страны.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Сенегал – Дня независимости, передаю самые искренние пожелания.
Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Сенегалом. Сложившиеся между нашими странами дружественные отношения открыли благоприятные возможности для развития нашего сотрудничества по ряду направлений. Верю, что используя имеющиеся возможности совместными усилиями мы сможем добиться укрепления наших межгосударственных отношений и расширения нашего сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основах.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сенегала – постоянного мира и процветания».