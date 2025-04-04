В Азербайджане отметят 190-летие Сеида Азима Ширвани
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 190-летия Сеида Азима Ширвани.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно документу, Министерству культуры совместно с Национальной Академией наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 190-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Сеида Азима Ширвани.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
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