Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы регионального сотрудничества

Актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня обсуждены 5 апреля в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшегося по инициативе узбекской стороны, сообщает пресс-служба азербайджанского руководителя.

Была подчеркнута важность ускорения реализации проектов в экономической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Президенты обменялись мнениями о будущих встречах на высшем уровне.

В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.