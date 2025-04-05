Впервые в Баку: шоу мирового уровня «МОЙ ВОЛШЕБНЫЙ МИР»

Только 25 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится зрелищное, интерактивное иллюзионное шоу мирового уровня «Мой волшебный мир».

Зрителей ждёт представление с известным иллюзионистом Азербайджана Тофигом Искендерли, чье иллюзионное шоу получило признание во многих странах мира.

В течение всего шоу зрители увидят необычные иллюзионные номера и станут непосредственными участниками шоу, а самые активные из них получат специальные призы.

Билеты продаются в кассе театра и онлайн продаже iticket.az