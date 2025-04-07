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Нечирван Барзани поздравил Президента Ильхама Алиева

First News Media21:40 - Сегодня
Нечирван Барзани поздравил Президента Ильхама Алиева

Глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашей стране и народу – мира, процветания и благоденствия.

Благодаря нашим общим ценностям, прочным историческим связям я с нетерпением жду дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами в духе взаимного уважения, общих интересов.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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