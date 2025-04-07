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Внесены изменения в «Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной тайны» - УКАЗ

First News Media20:30 - Сегодня
Внесены изменения в «Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной тайны» - УКАЗ

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной тайны".

Согласно приложению к указу, Комиссия дает заключение на проекты нормативных и методических документов о количественных и качественных показателях ущерба, который может быть нанесен безопасности Азербайджанской Республики в результате распространения информации, составляющей государственную тайну.

Председатель Межведомственной комиссии организует деятельность Межведомственной комиссии и возглавляет ее;

Утверждает план работы Межведомственной комиссии и контролирует его выполнение;

Определяет повестку заседаний Межведомственной комиссии, созывает заседания и председательствует на них;

Подписывает решения Межведомственной комиссии, протоколы заседаний и другие документы, связанные с деятельностью Межведомственной комиссии;

Рассматривает поступившие в Межведомственную комиссию обращения в соответствии с законами Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан", "Об административном производстве" и "О доступе к информации" и принимает меры в установленном законом порядке;

Получает от государственных органов (учреждений), органов местного самоуправления и юридических лиц необходимую информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности Межведомственной комиссии;

Создает межведомственные экспертные группы, обеспечивающие деятельность Межведомственной комиссии;

Привлекает на договорной основе государственные и негосударственные учреждения, ведомства и организации, а также отдельных специалистов и экспертов для проведения аналитико-исследовательских работ;

Назначает на должность и освобождает от должности руководителя Секретариата, сотрудников Секретариата на основании представления руководителя Секретариата с согласия Президента Азербайджанской Республики;

Контролирует деятельность Секретариата;

Утверждает штатное расписание Секретариата в пределах численности работников и смету расходов в пределах выделенного бюджетного финансирования;

Принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении работников Секретариата, награждает отличившихся работников знаками отличия и почетными грамотами, учрежденными Межведомственной комиссией;

Выполняет иные обязанности и пользуется правами, установленными законами, а также актами Президента Азербайджанской Республики.

Заседания Межведомственной комиссии проводятся на основании плана работы, утверждаемого председателем. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе председателя или более половины членов Межведомственной комиссии.

Заседания Межведомственной комиссии считаются правомочными, если в них участвуют две трети ее членов. При невозможности участия члена комиссии в заседании его мнение по обсуждаемым вопросам может быть представлено в письменной форме.

Решения на заседаниях Межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии. Во время голосования членам комиссии не разрешается оставаться нейтральными. При равенстве голосов при принятии решения решающим считается голос председателя Межведомственной комиссии.

В случае несогласия какого-либо члена Межведомственной комиссии с принятым решением к протоколу заседания прилагается его специальное заключение.

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