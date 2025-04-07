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Расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС - УКАЗ

First News Media22:20 - 07 / 04 / 2025
Расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС - УКАЗ

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".

В соответствии с указом, расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость.

Таким образом, с внесением изменений в перечень были добавлены программируемый контроллер с памятью для зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем и непрограммируемый контроллер с памятью для зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем.

Данные изменения действуют до 1 января 2027 года.

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