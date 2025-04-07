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«Даже пожилые женщины вызывали на разборки»: Создатели «Ayıq sürücü» пошли на компромисс после встречи с аксакалами Бузовна - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
«Даже пожилые женщины вызывали на разборки»: Создатели «Ayıq sürücü» пошли на компромисс после встречи с аксакалами Бузовна - ФОТО - ВИДЕО

На прошлой неделе стало известно о том, что жители бакинского посёлка Бузовна возмущены фразой, прозвучавшей в фильме «Ayıq sürücü» (Трезвый водитель), которая, по их мнению, унижает и позорит жителей данного поселка.

Причиной возмущения жителей стала фраза, прозвучавшая в одном из эпизодов фильма, когда один из героев заявляет, что у него в Бузовна есть взрослая любовница (Buzovnada bir xala var...), которая настойчиво зовёт к себе, но у него всё не получается приехать к ней из-за занятости по работе – более подробно о скандале читайте здесь.

Автор сценария фильма Али Мамедов сделал заявление о том, что не ожидал подобной реакции от жителей поселка Бузовна, так как не преследовал цели кого-то оскорбить – в минувший уикэнд ставшая скандальной история фильма «Ayıq sürücü» получила продолжение.

Изначально А.Мамедов сделал серию статусов в социальной сети Facebook, где рассказал о том, что он и команда «Ayıq sürücü» подвергаются бесчисленным угрозам, подчеркнув, что «даже пожилые женщины вызывают на разборки», и отметив, что жители поселка Бузовна «пишут беспочвенные жалобы, начиная от полиции и министерств»: «Всё это больше напоминает ту невежественную публику, о которой писали Джалил Мамедкулизаде, Мирза Алекпер Сабир и Мирза Фатали Ахундов. Если наша ошибка — это всего лишь незначительное недоразумение, мы сделали всё, чтобы это объяснить: дали комментарии, интервью, попросили прощения, сказали «простите», если кого-то задели. Всё, что дальше - это уже перебор».

Также А.Мамедов подчеркнул, что всегда умел признавать свои ошибки и извиняться, когда бывал неправ: «Всевышний свидетель - ни мне, ни одному из тех, кто работал над этим фильмом, и в голову не приходило, что какая-то фраза может кого-то задеть. Если бы мы знали - честное слово, без колебаний выбрали бы условные имена. Это мой первый фильм, и всего за 10 дней, без какой-либо рекламы, он набрал более 200 тысяч просмотров. Более 90% отзывов положительные. Фильм понравился, он стал частью общественной повестки».

Отметим, что, по словам сценариста, главным требованием жителей поселка Бузовна было удаление фильма «Ayıq sürücü» с видеохостинга YouTube.

В своем видеообращении Али Мамедов рассказал о том, что режиссер проекта Эльвин Рустамзаде и исполнитель главной роли Самими Фархад встретились с аксакалами Бузовна, которые тепло их встретили, и в итоге стороны пошли на компромисс – фильм был удален с YouTube, сцена «Buzovnada bir xala var...» была вырезана, после чего на видеохостинге появилась новая версия фильма.

Режисер Эльвин Рустамзаде и актер Самими Фархад на встрече с аксакалами поселка Бузовна

Однако травля участников проекта «Ayıq sürücü» продолжилась и после того, как в Сеть была загружена новая версия фильма, о чем в Facebook рассказал А.Мамедов: «Мы удалили фильм и выложили новую версию только для того, чтобы наконец-то покончить с этой историей. А теперь нас травят за это: «Почему вы отступили?», «Почему вы сдались?»: «Мы сделали всё, что могли, чтобы не удалять фильм. Но именно вы - те, кто нас сейчас осуждает - вы не оказали нам достаточной поддержки. Вы поддерживали нас только при личной встрече или в личных сообщениях. Очень немногие артисты и вообще люди из этой сферы открыто встали на нашу сторону, сказав: «Если мы оставим их одних сегодня, завтра то же самое сделают с нами».

Али Мамедов также заявил, что испугался: «Когда начали нападать на актёров фильма в разных местах, я испугался. Испугался, что из-за меня мои коллеги окажутся в опасности, что их обидят, и мне всю жизнь будет стыдно смотреть в глаза их семьям. Я пришёл в искусство не для того, чтобы кто-то рисковал собой из-за меня. Это не наш стыд - это ваш стыд, что вы оставили нас одних. Молчали. Не встали за нас. И проиграли не только мы - вы тоже проиграли! Мы все вместе проиграли невежеству».

По словам А.Мамедова, он пережил долгую и изнурительную травлю, за время которой узнал, кто его настоящий друг, а кто – нет, кто поддерживает его, а кто – нет: «Всем, кто был рядом в этот период огромная благодарность. Спасибо, что вам было не всё равно. Спасибо, что были с нами, никогда этого не забуду. Отдельное спасибо сотням новых людей, которые, узнав о ситуации, добавили меня в друзья и оказали поддержку. Не знаю, приобрёл ли я врагов в результате этой истории, но хочу, чтобы вы знали, что бы со мной ни делали, я никогда ни с кем не враждовал и не буду враждовать. По-хорошему или плохому, я считаю важным сам факт того, что в Азербайджане фильм смог вызвать такую общественную дискуссию. Я хочу, чтобы это стало привычным явлением: чтобы фильмы, сериалы, литературные произведения становились поводом для обсуждения, чтобы люди становились ближе к культуре, чтобы эта сфера развивалась».

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