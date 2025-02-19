Адвокат Лейла Акперова о скандале вокруг «Əqrəb mövsümü»: Пренебрежительное отношение к адвокатам и адвокатуре недопустимо! - ВИДЕО

В последние несколько дней одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанских СМИ и социальных сетях стал второй сезон нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü (İki dünya bir olsa da)», вокруг которого разгорелся скандал.

Напомним, что ранее Коллегия адвокатов Азербайджана сделала заявление в связи с выходящим в эфире на канале ITV сериалом, в котором обвинила проект в нарушении закона и подрыве репутации профессии адвоката – в свою очередь исполнитель главной роли в проекте и автор сценария Азер Айдемир, отвечая на обвинения адвокатов, назвал сложившуюся ситуацию абсурдом.

Автор рубрики 1news.az «Адвокат на связи», адвокат Лейла Акперова также выразила свою позицию по поводу скандала вокруг второго сезона сериала «Əqrəb mövsümü» - с ее позицией по данному вопросу можно ознакомиться ниже:

«Давайте чисто объективно, без каких-либо эмоций рассмотрим два отдельных эпизода из сериала.

Серия 1. Прокурор (начальник отдела, высокопоставленное лицо в правоохранительном органе) во время общения со своим следователем, возражая на его просьбу уволить помощницу, добавляет «göndər getsin vəkildən zaddan işləsin».

Недоумение и недовольство адвокатов началась именно с этой части. Почему?

Во-первых, у зрителя, среднего обывателя складывается такое впечатление об адвокатуре, как о некой легкодоступной, абсолютно простой деятельности, так что в любой момент любая помощница, вне зависимости от каких-либо критериев, может сразу же стать адвокатом и даже ее бывший следователь-начальник может сам «отослать» ее на такую работу.

Это в корне не так. Не буду загружать вас детальным разбором, как кандидаты отбираются в адвокатуру, скажу одно: стать адвокатом однозначно очень сложно. В первую очередь, необходимо пройти довольно сложный многоступенчатый экзамен, который включает в себя как устную, так и письменную часть, и в последующем другие этапы.

Это гигантский труд. У меня много знакомых юристов из разных сфер, в том числе и из полиции и прокуратуры, которые по несколько раз не могут сдать эти экзамены. И вопросы охватывают не только полностью законодательство Азербайджана, но и международные нормативные акты, знать которые адвокат просто обязан.

Так что пренебрежительное отношение героя-прокурора к адвокатуре в целом как ко «временному легкодоступному занятию» считаю недопустимым.

Серия 2. Во второй серии героиня, толком не разобравшись в ситуации, позволяет себе конкретное оскорбление в адрес адвоката. С одной стороны, это нарушение Закона АР «О медиа», где прямо запрещается трансляция унижения чести и достоинства и деловой репутации.

С другой стороны, заметьте, та же самая героиня злится на следователей, они ее выводят из себя, но «позволить» себе какие-то оскорбления в их адрес она не может.

В сериале детально описывается работа и деятельность органов полиции и прокуратуры. Но давайте посмотрим, как возвышаются эти структуры, как показываются эти сотрудники? Безупречные, преданные своей работе, никаких упреков либо нецензурных выражений в их адрес нет. Где баланс? Его нет.

Было бы справедливым и сбалансированным подходом вместо оскорблений, наоборот, показать силу и мощь адвокатуры так же, как это и делается в отношении органов прокуратуры.

Во-вторых, такие посылы именно подрывают репутацию и доверие граждан к адвокатам. В Азербайджане очень много достойных, порядочных, профессиональных адвокатов, которые добросовестно выполняют свою работу. И параллельно ведут просветительскую деятельность, рассказывают о законодательстве, о правах человека, когда и как можно себя защитить. Просто зайдите в соцсети и сами убедитесь в этом. А сколько адвокатов совершенно безвозмездно помогали и помогают гражданам?! Сколько проектов по ликвидации безграмотности?! Сколько проектов в регионах Азербайджана, где адвокаты принимают самое активное участие в просвещении?! Благо, есть новости, интернет, и удостовериться в этом несложно.

Адвокатура – важное звено в создании качественной правовой системы. Адвокаты проявляют участие в судьбах людей, помогают им восстановить свои права. Часто слышу от знакомых: «при первой же проблеме сразу звоню своему адвокату за советом», «без своего адвоката ничего не подписываю», «у нас есть свой семейный адвокат» и т.д. Нельзя, чтобы доверие граждан к адвокатуре, к правосудию было подорвано. Нельзя обесценивать этот неимоверный труд.

Считаю, что более мягкая, эмпатичная позиция авторов проекта была бы целесообразным решением этого инцидента. Сценарист и режиссер же вместо этого выбрали упрекать адвокатов в их якобы излишней эмоциональности. Что тут скажешь? Ошибаться не порок. Главное, вовремя понять и принять эту ошибку. Но, к сожалению, здесь мы этого не увидели».

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